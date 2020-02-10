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صور.. تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى بقرية ميت دمسيس فى الدقهلية

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:02 م
صور.. تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى بقرية ميت دمسيس فى الدقهلية تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى
الدقهلية - شريف الديب

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شيع أهالى قرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، فى جنازة عسكرية مهيبة الشهيد أحمد جمال البهنساوى ابن قرية ميت دمسيس، والذى استشهد بالأمس خلال التصدى لهجوم إرهابى بمنطقة الزلزال بسيناء، وتمكن الشهيد وزملاؤه من قتل 10 من الإرهابيين وتدمير سيارة دفع رباعى كان يستقلها الإرهابيون.

شيعت الجنازة بعد أداء صلاة الظهر، وخرج الجثمان من المسجد الكبير بالقرية، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب.

يذكر أن الشهيد أحمد جمال البهنساوى ابن قرية ميت دمسيس بمحافظة الدقهلية، استشهد مساء أمس الأحد إثر هجوم إرهابي على كمين زلزال بالشيخ زويد بسيناء ، حيث تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وتمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين.

وكان أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث العسكرى خلال بيان رسمى، أنه الساعة 5 مساء أمس الأحد تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى.

تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى (3)
تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى 

 

تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى (4)
تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى 

 

تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى (5)
تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى 

 

تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى (6)
تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى 

 

تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى (7)
تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى 

 

تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى (8)
تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى 

 

تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى (9)
تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى 

 

تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى (10)
تشييع جنازة الشهيد أحمد البهنساوى 

الدقهلية

جنازة شهداء سيناء

شهيد عملية إرهابية

ميت دمسيس

مركز أجا

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