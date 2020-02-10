صور.. "إسكندرية بلا إدمان" مبادرة بجامعة الإسكندرية لتوعية الطلاب

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأثنين، لقاء جمع بين فريق جامعة الإسكندرية لمكافحة الإدمان والمكون من منسقي كلياتها وطلابها و المنسقين والطلاب المدربين المشاركين في أنشطة مبادرة "إسكندرية بلا إدمان"، فى إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأضاف البيان الصادر اليوم أن اللقاء يهدف إلى تكثيف الأنشطة والفعاليات التى تسعي للحد من ظاهرة الإدمان والتعاطى بالمجتمع السكندري، أشار إلى أن اللقاء يتضمن عرض لأنشطة الفترة السابقة والخطة المستقبلية كما تم فتح باب النقاش وطرح المقترحات للمساهمة في تطبيق الأنشطة المختلفة لتحقيق أهداف المبادرة لخدمة المجتمع.

يذكر أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة نظم حملة مفاجئة للكشف عن إحتمالية تعاطي المخدرات تحت شعار "جامعة بلا إدمان" على عدد من العاملين والعاملات بالجامعة.

تأتى الحملة بالتنسيق مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، حيث قام فريق من صندوق مكافحة المخدرات و وزارة الصحة و إدارة الطب الشرعي بالإسكندرية بزيارة كلية العلوم و مجمع العلوم الإنسانية "كلية التجارة والحقوق والأداب"، المدينة الجامعية بنين و مبنى إدارة الجامعة بالشاطبي .

تم إجراء التحليل لعدد 448 من العاملين والعاملات والذي أسفر عن إكتشاف 13 حالة مشتبه فيها وسيتم التأكد من حتمية التعاطي من عدمه بعد تحليل عيناتهم بواسطة جهاز الفيفا بوزارة الصحة.

يذكر أن جامعة الإسكندرية شهدت انتظام كلياتها وحضور الطلاب بكافة الكليات فى الفصل الدراسى الثانى ،كما شهدت كافة البوابات إجراءات تفتيشية صارمة من قبل شركة فالكون من خلال البوابات الإلكترونية والتأكد من هويه الطلاب وتفتيش السيارات المترددة على الحرم الجامعى والتأكد من عدم وجود آلات حادة وممنوعات التى يحذر تواجدها فى الحرم الجامعى.

كما كثف الأمن الإدارى من تواجده داخل الحرم الجامعى لتأمين الطلاب وتوزيع أفراد الأمن الإدارى بكافة مبانى الكليات بالمجمع النظرى .







