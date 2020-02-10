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خلال الموجة 15 لحملات حق الشعب

صور .. إزالة 1200 حالة تعد على 9 آلاف فدان من أراضى أملاك الدولة بالمنيا

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:08 ص
صور .. إزالة 1200 حالة تعد على 9 آلاف فدان من أراضى أملاك الدولة بالمنيا إزالة التعديات من على أراضى أملاك الدولة بالمنيا
المنيا - فريق المحافظات

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أعلن اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، عن إزالة 1200 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة خلال تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق مع مديرية الأمن وجميع أجهزة الدولة.

وأضاف المحافظ، أنه تم خلال الفترة من 2 وحتى 9 فبراير الجارى إزالة واسترداد 1200 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1036 حالة تعدى بالبناء بمساحة 72916متر مربع، و164 حالة ازالات زراعة على مساحة 9338 فدان و33 قيراط ، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدى على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

وأكد المحافظ أن الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة تستهدف حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه،وطلبات تقنين وضع اليد التى لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التى لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التى سيتم إزالتها لا تشمل المبانى المأهولة بالسكان.

وكان محافظ المنيا، قد تابع أمس أعمال تنفيذ الموجه الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" بمركز سمالوط، حيث تم استرداد 156 فدانا بالظهير الصحراوى الغربى منها 130 فدان غرب الطريق الصحراوى على عمق 10 كيلو متر ، و26 فدان بالصحراوى غربى ـ شرق الطريق

إزالة التعديات على الأراضى بالمنيا (1)
إزالة التعديات على الأراضى بالمنيا 

 

إزالة التعديات على الأراضى بالمنيا (2)
إزالة التعديات على الأراضى بالمنيا 
 
إزالة التعديات على الأراضى بالمنيا (3)
إزالة التعديات على الأراضى بالمنيا

 

إزالة التعديات على الأراضى بالمنيا (4)
إزالة التعديات على الأراضى بالمنيا 

 


المنيا

ازالة تعديات على اراضى املاك الدولة

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