شاهد.. الجيش السورى يحاصر نقاط تفتيش تركية.. وقوات أردوغان فى حالة ارتباك

وكالات الأنباء

طوقت وحدات الجيش السورى، أثناء عملياتها فى ريف إدلب، 8 نقاط تابعة لقوات الاحتلال التركى، وحاصرتها مع جنودها بالكامل، ونشرت وكالة "رابتلى" مشاهد للجنود الأتراك، وتحركاتهم داخل النقطة التركية، وظهر على بعضهم حالة تلبك أثناء عملية التصوير، وطلب جندى آخر عدم التصوير فورا، وقال قائد ميدانى سورى للوكالة، إن النقطة العسكرية التركية محاصرة بالكامل "لامنفذ لها، وحاليا الأتراك فى تل الطوجان حاولوا الانسحاب باتجاه تفتناز وباب الهوى".

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أضاف القائد الميدانى السورى أن "الجيش العربى السورى سيحرر كامل مدينة إدلب".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" فى ريف حلب بأن وحدات من الجيش العربى السورى العاملة على محور "العيس"، نفذت مناورة وانعطفت بشكل مفاجئ نحو عمق مناطق سيطرة "جبهة النصرة"، عند أقصى ريف حلب الجنوبى الغربى المتاخم لريف إدلب الشمالى.

وأشار المراسل، أن العملية أسفرت عن سيطرة الجيش السورى، على بلدات "قناطر" و"تل جزرايا" غربا، قبل أن تتمدد ظهر اليوم نحو بلدات "ميزناز" و"كفر حلب" وتسيطر عليهما بالإضافة إلى "تلة كفر حلب" الاستراتيجية.

وحاصر الجيش السورى، 8 نقاط مراقبة عسكرية تركية فى ريفى حلب وإدلب السوريتين.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت فى وقت سابق، إن خمسة جنود قتلوا، فى هجوم على نقطة، مراقبة بتفتناز بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين .

وقال المسئولون لرويترز، إن القوات التركية ترد بعد الهجوم على تفتناز، حيث أرسلت أنقرة قوات مؤخرا بعد تقدم القوات الحكومية السورية فى المنطقة.

وكانت قد قالت وزارة الدفاع التركية، إن قنبلة انفجرت فى شاحنة محملة ببراميل مملوءة بالديزل مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال فى منطقة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة على حسابها على تويتر، أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية مسؤولة عن الهجوم الذى وقع فى مدينة عفرين، وتقع المنطقة تحت سيطرة مقاتلين فى المعارضة السورية تدعمهم تركيا، وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية.