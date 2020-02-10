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س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:00 ص
س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟ فيروس كورونا
فاطمة ياسر

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فيروس كورونا  يعد من أخطر الفيروسات التي يمكن الإصابة بها، لأنه لا علاج له حتي الأن، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي طرق الوقاية منه، وفقا لموقع " medicalnewstoday".

ما هو فيروس كورونا؟

أطلق علي فيروس كورونا أيضا الفيروس التاجي، وعند الإصابة به تكون أعراضه البدائية شبيه بنزلات البرد الشديدة،  وهذا الفيروس يتسبب في التعرض والإصابة بالأمراض التنفسية الخطيرة.

ما هي أعراض الإصابة  بفيروس كورونا؟

أعراض فيروس كورونا شبيه بأعراض نزلات البرد، ومن الأعراض التالي:

-سيلان في الأنف.

-الصداع.

-السعال.

-التهاب الحلق.

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

-الشعور بالإعياء و التعب العام.

-ومن الممكن أن تتفاقم المشكلة يتسبب في الإصابة بالالتهاب الرئوي.

-صعوبة في التنفس.

-وفي العديد من الحالات يتسبب في الوفاة أو التعرض للفشل الكلوي.

ما هي فترة حضانة فيروس كورونا؟

أكدت العديد من الدراسات أن  فترة حضانة فيروس كورونا  تكون أسبوعين أي 14 يوم،  وهذا يعني أن الفيروس يظهر بعد الإصابة بـ14 يوم.

كيف ينتقل فيروس كورونا؟

يزداد فرص الإصابة بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء،  وأيضا يزداد فرص الإصابة بفيروس كورونا في حالة الجلوس مع الأشخاص المصابون بنزلات البرد أو المصابون بالسعال و العطس وذلك في حالة عدم تغطية الفم و الأنف، فهنا  يزداد فرص انتشار الفيروس بطريقة كبيرة.

كما أوضح التقرير أن المصافحة باليد أو الاتصال المباشر مع الشخص المصاب بالفيروس، يزيد فرص الإصابة وانتقال الفيروس بسهولة.

كما أن لمس الأسطح الملوثة بالفيروس تزيد من الإصابة، وعدم غسل اليدين بشكل دائم يتسبب في زيادة فرص الإصابة.

ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا؟

هناك العديد من طرق الوقاية الخاصة بفيروس كورونا، ومنها:

-في حالة الإصابة يجب البقاء في المنزل فترة المرض.

-تجنب الاتصال المباشر مع الآخرين بشكل دائم.

-عليك تنطيف و تعقيم الأشياء التي تلمسها و الأسطح.

-تغطية الفم والأنف  بالكمامات  أو المنديل يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالفيروس.


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اعراض فيروس كورونا

الوقاية من فيروس كورونا

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