سنغافورة(أ ش أ)

قال تان تشور تشوان كبير العلماء فى وزارة الصحة السنغافورية، إن مجموعة من العلماء يعملون حاليا على تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا وسيبدأ اختباره فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر، وأضاف تشوان - خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الاثنين ونقلته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - إن كلية الطب بجامعة ديوك-إن يو إس في سنغافورة تعمل أيضًا مع التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة لإجراء اختبار اللقاح في سنغافورة .. لافتا إلى أن هناك حاجة إلى الوقت لتطوير هذا اللقاح واختبار مدى سلامته وملاءمته لكي يُستخدم للمرضى.

وذكرت الصحيفة، أن الاختبار سيتضمن إعطاء اللقاح لمتطوعين أصحاء، وستتم مراقبتهم لرصد أي آثار جانبية وملاحظة تأثير اللقاح على جهازهم المناعي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت ذاته يتم استخدام عقاقير واعدة مضادة للفيروسات مثل تلك التي تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية على المرضى المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة في مساعٍ للتوصل إلى "دواء سحري" ضد الفيروس، كما يتم إجراء أبحاث لتطوير عقاقير مضادة للفيروس يمكن أن تفيد المرضى على المدى الأقرب. ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 900 شخص وإصابة أكثر من 40 ألف آخرين في 27 دولة.

وارتفعت حصيلة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد فى سنغافورة إلى 43 شخصًا، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.وقالت وزارة الصحة - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس الأحد، إنها ستعمل من أجل تحديد هوية أي شخص تعامل عن قرب مع هؤلاء المصابيين.وأضافت الوزارة أن الحالات الثلاثة المؤكد إصابتها حديثًا ليس لديهم ما وصفته بـ "سجل سفر مؤخرًا إلى الصين".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

من جهة أخرى ، قال خبراء في مجال الصحة اليوم الأحد إن بريطانياً أُصيب بفيروس كورونا الجديد أثناء حضوره مؤتمرا في سنغافورة ربما نقل العدوى إلى 7 أشخاص آخرين عندما أمضى بضعة أيام في كوخ بقرية في منتجع جبلي فرنسى في طريق عودته إلى وطنه.