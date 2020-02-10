وذكرت الصحيفة، أن الاختبار سيتضمن إعطاء اللقاح لمتطوعين أصحاء، وستتم مراقبتهم لرصد أي آثار جانبية وملاحظة تأثير اللقاح على جهازهم المناعي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت ذاته يتم استخدام عقاقير واعدة مضادة للفيروسات مثل تلك التي تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية على المرضى المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة في مساعٍ للتوصل إلى "دواء سحري" ضد الفيروس، كما يتم إجراء أبحاث لتطوير عقاقير مضادة للفيروس يمكن أن تفيد المرضى على المدى الأقرب.

ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 900 شخص وإصابة أكثر من 40 ألف آخرين في 27 دولة.