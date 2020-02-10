روسيا تفرض الحجر الصحى على دبلوماسى صينى بسبب فيروس كورونا

رويترز ووكالات الأنباء

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ، اليوم الاثنين ، أن السلطات الروسية فرضت الحجر الصحي على دبلوماسي صيني ، كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا الجديد.ونقلت الوكالة عن ألكسندر خارلوف ، المسؤول بوزارة الخارجية الروسية ، قوله إن القنصل العام تسوي شاوشون وصل إلى مدينة يكاتيرينبرج بمنطقة جبال الأورال يوم الخميس لتولي منصبه الجديد لكن طُلب منه البقاء في منزله لمدة أسبوعين.

ولم يرد القنصل الصيني في يكاتيرينبرج على اتصالات هاتفية اليوم.

وسجلت روسيا حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد وعزلت مئات الروس والصينيين الذين وصلوا من الصين في الفترة الأخيرة لفحصهم.

ووضعت السلطات نحو 150 شخصا أجلتهم روسيا من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس في منشأة معزولة في سيبيريا قرب الموقع الذي يتلقى فيه أحد المصابين العلاج.

كما وضعت أكثر من مائة مواطن صيني قيد الحجر الصحي.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب الفيروس 900 حالة جميعها باستثناء اثنين في البر الرئيسي للصين.

من جهة أخرى ، اتخذت السلطات الصينية، العديد من الإجراءات الإحترازية للوقاية من تفشى فيروس كورونا، الذى ظهر بإكتشاف أول حالة إصابة به في أواخر ديسمبر الماضى، وذلك سعيا للحفاظ على شكل الحياة الطبيعى في البلاد، بعد حالة القلقل التي أاصبت الجميع وعزوف مواطني أغلب دول العالم عن زيارة الصين إلا للضرورة خلال الفترة الحالية بناء على تحذيرات رسمية من سلطات بلادهم.

الإجراءات الإحترازية الصينية، للوقاية من فيروس كورونا شملت كل نواحى الحياة، وعلى سبيل المثال فهناك تعزيز لتطهير وتعقيم المفروشات المستخدمة على متن القطارات، إضافة إلى وجود فرق خاصة لنقل الخضروات من المزارعين إلى المستهلكين، فيما كثف العاملين في المستشفيات المؤقتة التي تم إنشاءها خصيصا لمواجهة كورونا، من إجراءات الوقاية عن طريق ارتداء المواد الوقائية كالكمامات وغيرها. - حسب وكالة الأنباء الصينية.