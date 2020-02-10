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رئيس وزراء الصين وميركل يبحثان آخر المستجدات بشأن مكافحة "كورونا"

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:49 ص
رئيس وزراء الصين وميركل يبحثان آخر المستجدات بشأن مكافحة "كورونا" رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإجراءات الصينية للوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه.
وقال تشيانج، خلال محادثة هاتفية مع ميركل وفقا لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصينى اليوم الاثنين- إن الحكومة الصينية تقوم فى الوقت الراهن بعمل علمى وفعال ومنظم للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، بالتوافق مع القانون، كما أنها تبذل كل جهد ممكن لعلاج المرضى وضمان إمدادات المواد الطبية الرئيسية والاحتياجات الأساسية اليومية.
وأضاف تشيانى أن الحكومة الصينية دائما ما تضع سلامة وصحة الشعب فى المقام الأول، وأن العمل الذى تقوم به الصين للوقاية من المرض والسيطرة عليه، يتسم بانفتاح وشفافية وقدر كبير من المسؤولية، ويشمل ذلك تقديم المعلومات للشعب الصينى والمجتمع الدولى على النحو الملائم وفى الوقت المناسب.
وتابع تشيانج أن "الإجراءات التى اتخذتها الصين تجاوزت كثيرا معايير اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية. لقد أظهر العدد الهائل من الفرق الطبية الصينية التى تحارب الفيروس على الخطوط الأمامية، أخلاقيات التفانى والاحترافية والحس العالي بالمسؤولية. تملك الصين- حكومة وشعبا- الثقة والقدرة على الفوز بالمعركة ضد المرض".
وأشار تشيانج إلى أنه يأمل من المجتمع الدولي ومن ألمانيا، التحلي بالرشد ودعم الجهود الصينية في احتواء المرض، والحفاظ على التبادلات الثنائية الطبيعية، وتعزيز التعاون الدولي بشأن أمن الصحة العامة، وأنه يأمل في أن يستطيع الجانب الألماني توفير المساعدة والتسهيلات الضرورية للصين، بما يسمح للجانب الصيني بشراء الإمدادات الطبية من ألمانيا عن طريق القنوات التجارية.
من جانبها، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل –خلال المحادثة الهاتفية- أن بلادها تولي اهتماما كبيرا بتطورات المرض، وأن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة الصينية تحظى بدعم كبير من الشعب الصيني.
وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا اتخذت خطوات حكيمة للتغلب على المرض، وعززت التنسيق في إطار الاتحاد الأوروبي، وأن الجانب الألماني لم يتخذ مطلقاً إجراءات تقييدية مفرطة.
ووجهت ميركل الشكر للجانب الصيني على دعمه ومساعدته للمواطنين الألمان في الصين، لافتة إلى أن ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع الصين بشأن الوقاية من المرض والسيطرة عليه، ومواصلة إمداد الصين بالمساعدة الطبية، وبذل قصارى جهودها لمساعدة الصين في الفوز بالمعركة ضد الفيروس.


الصين

ألمانيا

ميركل

كورونا

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