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رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات كلية الإعلام لبدء الدراسة بها العام المقبل

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:56 م
رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات كلية الإعلام لبدء الدراسة بها العام المقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة أعمال تجهيزات كلية الإعلام بالمجمع النظرى للكليات، وتابع تجهيزات أستوديوهات الكلية وأعمال التشطيبات والتركيبات والعزل الصوتى والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى ليبدأ العمل بالكلية العام الدراسى القادم.

وتنظم اليوم الأثنين كلية الآداب جامعة المنوفية المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول الإتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية، ودورها في الوجود الحضاري والتكامل المعرفي والتنمية ) في الفترة من  10فبراير إلي الجمعة14 فبراير الجاري ،والمنتدى تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة  وإشراف عام  الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور أسامة مدني عميد الكلية ، وأمين المنتدى الدكتور نور السبكى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمنسق العام للمنتدي الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ الجغرافيا .

وأكد مدني خلال تصريحات صحفية، أن المنتدى يضم 13مؤتمرًا دوليـــًا متخصصـــًا في الآداب والعلوم الإنسانية واللغات وتشارك فيها كافة أقسام الكلية ويغطي نحو 100 محور متنوع.

وأضاف أن المنتدى يشارك فيه 18 دولة عربية وأجنبية وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و السودان و ليبيا وتونس و الجزائر و السعودية و العراق و سوريا والأردن و لبنان وعمان والبحرين والكويت والإمارات.

واستعرض الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة التقرير الذى أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشهر يناير 2020، والذى تتم متابعته برئاسة الوزراء ويرصد حصاد عمل المنظومة شهريا من أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها، والجزء المتعلق بتلقى ورصد الشكاوى واستجابة الجامعات لطلبات الاستغاثة وسبل التواصل مع المواطنين، وذلك بعد أن حققت جامعة المنوفية نسبة أكثر من 90% فى حسم الشكاوى الموجهة إليها خلال حصاد منظومة الشكاوى الحكومية لعام 2019

وأشار مبارك إلى أن التقرير أوضح أن جامعة المنوفية من الجامعات التى تحقق نسبة حسم كبيرة من الشكاوى الموجهة لها خلال شهر يناير، ليستمر تقدم الجامعة فى تلقى وفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وأشاد رئيس الجامعة بهذه الآلية السريعة فى العمل والتواصل مع المجتمع الخارجى، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، كما أشاد أيضا بمجهودات فريق العمل بمكتب خدمة المواطنين بالجامعة والمعنى بتلقى الشكاوى من أجل تيسير سبل تواصل المواطنين مع الجامعة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

 

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