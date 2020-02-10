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ذكرى ميلاد ورحيل 5 مشاهير حصلوا على جائزة نوبل.. بينهم مكتشف الأشعة السينية

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:45 م
ذكرى ميلاد ورحيل 5 مشاهير حصلوا على جائزة نوبل.. بينهم مكتشف الأشعة السينية فيلهلم رونتجن مكتشف الأشعة السينية
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الإثنين 10 فبراير، ذكرى ميلاد ورحيل علماء ومشاهير حصلوا على جائزة نوبل فى مجالات مختلفة وهم"دومينيك بير، فيلهلم كونراد رونتجن، جون فرنكلين إندرز، واتر براتين، بوريس باسترناك".

وفيما يلى موجز مختصر لسيرة العلماء:

ـ دومينيك بير

ولد دومينيك بير فى مثل هذا اليوم 10 فبراير عام 1910، وهو رجل دين بلجيكي وراهب دومنيكاني، حصل  على جائزة نوبل للسلام عام 1958 لعمله من أجل اللاجئين خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد تحصله على الجائزة أسس جامعة السلام التي كانت تهدف إلى تكوين زعماء متفاهمين ومتعاونين، كما أسس منظمة غير حكومية تدعى جزر السلام لمساندة السكان الريفيين في بلدان العالم الثالث، وتوفي في 30 يناير 1969.

ـ بوريس باسترناك


ولد الكاتب والشاعر الروسى بوريس ليونيدوفيتش باسترناك فى مثل هذا اليوم 10 فبراير عام 1890، عرف في الغرب بروايته المؤثرة عن الاتحاد السوفيتي "الدكتور جيفاجو"، لكن يشتهر في بلاده كشاعر مرموق. مجموعته حياتي الشقيقة تعد من أهم المجموعات الشعرية التي كتبت بالروسية في كل القرن العشرين، حصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1958،وتوفى بوريس باسترناك فى 30 مايو 1960م.

ـ جون فرنكلين إندرز


ولد جون فرنكلين إندرز فى 10 فبراير 1897، وهو عالم طبي أمريكي، ملقب بأبو اللقاحات، حصل على درجة دكتوراه الفلسفة من جامعة هارفارد سنة 1930.

في عام 1954 حصل إندرز، مع زميليه بمستشفى الأطفال في بوسطن توماس هكل ولر وفردريك تشابمان روبنز ـ على جائزة نوبل في الطب "لاكتشافهم قدرة فيروسات شلل الأطفال على النمو في مزارع من أنواع مختلفة من الأنسجة". وقد كان هذا البحث هو أول بحث يُكتشف فيه أن مثل هذه الفيروسات يمكن استزراعها والتعامل معها خارج الجسم، وسميت هذه التقنية بطريقة إندرز-ولر-روبنز، وهي الطريقة التي استخدمها جوناس سولك في تطوير لقاح شلل الأطفال سنة 1952،وتوفى إندرز فى 8 سبتمبر 1985.

ـ واتر براتين


ولد واتر هاوزر براتين في 10 فبراير 1902، وهو عالم فيزياء أمريكي بذل جهدا كبيرا في دراسة الحالة السطحية للمواد، وحصل عام 1956 على جائزة نوبل للفيزياء بالاشتراك مع جون باردين ووليام شوكلى لاختراعهم الترانزيستور، وتوفى براتين فى 13 أكتوبر 1987.

ـ فيلهلم كونراد رونتجن

فيلهلم كونراد رونتجن، هو عالم فيزيائي ألماني الجنسية، مكتشف الأشعة السينية التي تعرف بأشعة إكس أو أشعة رونتجن عام 1895، ودرس كثيراً من خصائصها، وفتح اكتشافه هذا آفاقاً في مجالي الطب والفيزياء، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901، وتوفى رونتجن فى مثل هذا اليوم 10 فبراير عام 1923.

 


 

جائزة نوبل

نوبل

دومينيك بير

فيلهلم كونراد رونتجن

جون فرنكلين إندرز

واتر براتين

بوريس باسترناك

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