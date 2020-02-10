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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية ..صور

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:22 م
حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية ..صور ازالة الاشغالات
الإسكندرية - جاكلين منير

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نفذت أجهزة المحافظة التنفيذية حملات مكبرة شارك فيها جميع رؤساء الأحياء، وشرطة المرافق وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدى لظاهرة إشغالات الطريق، ورفع كافة المعوقات أمام حركة المرور والمارة.

وأشار بيان صادراليوم الى أن حي المنتزه أول برئاسة حمدى عبد العليم شامة، قد شن حملة لإزالة الإشغالات، والتعريشات الخشبية بشارع محمد عارف بمنطقة السيوف شماعة، وتم إزالة اشغالات محل فطائر بشارع وادى الملوك السيوف قبلى والإشغالات بشارع عمر بن عبد العزيز ميامى، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

كما شن الحى حملة لإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والكاوتش بسيدى بشر بحرى وشارع مجد العرب، وشارع الأمجاد والشوارع المحيطة به وأيضا خلف البان حجازى والشوارع المحيطة به من جمال عبدالناصر وكذلك رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام بميدان الفسحة سيدى بشر الترام.

 كما شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندى، حملة مكبرة بشارع المعهد الديني بالعصافرة قبلي، وتم ضبط العديد من المخالفات ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المرور وسير المواطنين وتم ازالة كافة الإشغالات والتحفظ علي عدد من المضبوطات.

فيما قام حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة  بشارع الجلاء بمنطقة فيكتوريا، وشارع بن المنقذ وشارع جميلة بوحريد حتي دوران السيوف حيث تم العمل علي توسعة الشوارع ، والأرصفة من جميع المخالفات، وتم تنفيذ عدد 12 قرار إزالة لأسقف وتعريشات، وضبط عدد 70 حالة اشغال متنوع.

وقام حي وسط برئاسة العميد فادي وديع، بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع محرم بك ، وباب شرق بشوارع؛ سوتر، وعمر لطفي ،جلال الدسوقي، بوالينو، محرم بك، السيدة فاطمة.وتم خلالها رفع جميع التعديات والتحفظ عليها وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.، كما شن الحي حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع السلطان حسين.

وفي حي الجمرك برئاسة نجوى أمين، تم توجيه حملة إلى شارع محمود فهمي النقراشي وشارع جامع الشيخ، وتم خلالها إزالة كافة الإشغالات والتعديات التى تعوق الحركة المرورية والتحفظ عليها.

أما حي العجمي برئاسة السيد موسى، فقد شن حملة إشغالات بشارع الهانوفيل ، وسوق الهانوفيل، وإسكندرية مطروح، كما شنت حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع البيطاش الرئيسي ، وشارع إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21.

يأتي ذلك فيما شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى مؤكدًا على محاسبة كل مقصر ومتهاون من خلال أعمال تقييم شهرية.

ازالة الاشغالات
ازالة الاشغالات
حملات بالاحياء
حملات بالاحياء
حملات مكبرة
حملات مكبرة

 

 


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