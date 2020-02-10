حبس عاطل تم ضبطه بنصف كيلو هيروين وبندقية آلي بشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

قرر محمد علام مدير نيابة شبين القناطر، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بنصف كيلو هيروين وميزان حساس وسلاح نارى غير مرخص.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتردد عاطل على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة المركز وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39 مم وعدد 5 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، سلاح أبيض، ميزان حساس، مبلغ مالى، هاتف محمول ، وذلك حال قيادته سيارة ملكه .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيلا المتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق .

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية لترويج المواد المخدرة المتنوعة بالخانكة وشبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية،بقيام ضباط المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة بنطاق مدينتى الخانكة وشبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية وهما : "ب ح م 21سنه، عاطل ،و ى ا ا 21سنه، عاطل ،وا.م 32 سنه"،عاطل وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 250 جرام وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 20 جرام، ومبلغ مالى 125 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 161 لسنة 2020م جنح قسم الخانكة .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ا ع ع 20 سنه، عاطل ،وا.ج 21سنه"،عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 90 جرام، ومبلغ مالى 210 جنيه وعدد 2 هاتف محمول، وعدد 2 سلاح أبيض مطواه ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع تحرر عن ذلك المحضر رقم 3379 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة .

كما تم ضبط "ا.ح . ص" 23 سنه،عاطل ، و "ت.م" 35 سنه،عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جرام، ومبلغ مالى 610 جنيه و 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3398 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.