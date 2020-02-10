حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى شبرا 4 أيام

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

امرت نيابة شبرا بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة منزل مسن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، واعترف المتهم بارتكابه 10 حوادث سرقة بنفس الأسلوب وهو تسلق الشقق ثم سرقتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً مفادة أثناء مرور قوة وحدة مباحث قسم شرطة شبرا وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة أرض الطویل بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط " ا ح" ، 25 سنة، عاطل ومقیم محافظة أسیوط، وبحوزته شاشة عرض، ھاتف محمول، ماكینة حلاقة كھربائیة مجھولي المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتھا من داخل مسكن "ح ف"، 69 سنة، بالمعاش بإسلوب "التسلق".

وباستدعاء المجنى علیه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه لم یكن قد اكتشف واقعة السرقة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.