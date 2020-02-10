سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى شبرا 4 أيام

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:57 م
حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى شبرا 4 أيام كلابش،ارشيفية
كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

امرت نيابة شبرا بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة منزل مسن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، واعترف المتهم بارتكابه 10 حوادث سرقة بنفس الأسلوب وهو تسلق الشقق ثم سرقتها.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً مفادة أثناء مرور قوة وحدة مباحث قسم شرطة شبرا وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة أرض الطویل بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط " ا ح" ،  25 سنة، عاطل ومقیم محافظة أسیوط، وبحوزته شاشة عرض، ھاتف محمول، ماكینة حلاقة كھربائیة مجھولي المصدر.

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتھا من داخل مسكن  "ح ف"، 69 سنة، بالمعاش بإسلوب "التسلق".

 

وباستدعاء المجنى علیه تعرف علي المضبوطات واتهمه  بالسرقة، وقرر بأنه لم یكن قد اكتشف واقعة السرقة .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 

 

 


اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصث

حبس المتهم

سرقة المساكن

قسم شبرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة