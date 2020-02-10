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حبس عاطلين سرقا حقيبة موظف وأصاباه بكسور فى السيدة زينب

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:33 م
حبس عاطلين سرقا حقيبة موظف وأصاباه بكسور فى السيدة زينب سرقة حقيبة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف حقيبة من موظف أصيب بكسور لرفضه ترك الحقيبة التى يحملها فى يده فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السیدة زینب، مفاده تلقى إشارة من مستشفى المقطم، تفید استقبالھا "إ.ع"، 59 سنة، موظف مصاب بكسر بالفخذ الأیمن، إثر ادعاء سقوط على الأرض، وبالانتقال تم التقابل مع المصاب والذى قرر بأنه أثناء سیرة بشارع مجرى العیون مع شارع بیرم التونسى، فوجئ بقیام شخصان یستقلان دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة" قام أحدهما بخطف حقیبة یده وبداخلھا " ھاتف محمول ماركة أوبو، نظارة طبیة، أوراق خاصة بالمجنى علیه، شھادات میلاد خاصة بأنجاله" وأثناء محاولته التشبث بالحقیبة سقط على الأرض مما أدى إلى حدوث إصابته المنوه عنھا ولاذا بالفرار .

 

ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة وفحص الكامیرات بمحل الواقعة أمكن الاستدلال على صور شخصیة للمتھمين مرتكبى الواقعة، وبتكثیف التحریات ومن خلال النشر عن أوصاف وصور المتھمان أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكا ب الواقعة كلا من "إ.م"، 24 سنة، عامل كوالین سیارات، و"ا.ح"، 25 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى 4 قضایا أخرھم 3055 لسنة 2016م المقطم " تسول " .

 

وعقب تقنین الإجراءات تم استھدافھما بمأموریة بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، وبصحبتھم القوة المرافقة أسفرت عن ضبطھما وبحوزتھما دراجة بخاریة رقم أ ط ر 3862 ماركة دایون حمراء اللون " ملك المتھم الأول " والمستخدمة بإرتكاب الواقعة، بعض المتعلقات الشخصیة الخاصة بالمجنى علیه " مفاتیح، بطاقة رقم قومى " بمواجھتھما بالتحریات أیداھا واعترفا بارتكاب الواقعة.

 

وأقرا بقیامھما ببیع الھاتف المحمول المستولى علیھ لعمیلھما " سیئ النیة "ع.ا"، 28 سنة، وتخلصھما من الحقیبة وما بداخلھا أسفل إحدى السیارات بدائرة القسم أثناء ھروبھما أمكن ضبط الأخیر وبمواجھته بما جاء بأقوالھما أیدھا وتم بإرشاده ضبط الھاتف المستولى علیھ لدى عمیلیھ " حسن النیة باستدعاء المجنى علیھ تعرف على المتھمان والمضبوطات واتھمھما بالسرقة وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النیابة العامة التحقیق، وجارى تطویر مناقشتھما.


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