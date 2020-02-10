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جامعة الأزهر تعلن عن مسابقة كبرى لحفظ القرآن قيمة جوائزها 70 ألف جنيه

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:00 ص
جامعة الأزهر تعلن عن مسابقة كبرى لحفظ القرآن قيمة جوائزها 70 ألف جنيه جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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كشفت جامعة الأزهر عن تنظيم مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، كلية القرآن والقراءات وعلومها.

 

التعريف بالمسابقة:

نشاط دينى تنظمه كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، فى حفظ وتجويد القرآن الكريم للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر الشريف، تحقيقا لرسالة الأزهر الشريف وجامعته، وبهدف اختيار أفضل حفظة للقرآن الكريم .

 

الرؤية:

تشجيع الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر الشريف على تلاوة القرآن الكريم، واكتشاف المواهب المتميزة فى حفظه وتجويده، وتصعيدها عالميا.

 

الأهداف:

تعميق حب الأزهر فى النفوس على المستوى العالمى.

حث الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر الشريف على حفظ وتجويد القرآن الكريم.

اكتشاف متقنين لحفظ وتجويد القرآن الكريم .

 

شروط الاشتراك:

أن يكون المتسابق طالبا وافدا ملتحقا بجامعة الأزهر الشريف ومقيداً بالعام الدراسى الحالى 2019 / 2020 م.

أن يكون المتسابق حافظا للمستوى المتقدم إليه (القرآن الكريم كاملا – نصف القرآن - عشرة أجزاء).

أن يكون ملما بأحكام التجويد.

ألا يكون قد سبق للمتسابق الحصول على جائزة فى حفظ القرآن الكريم وتجويده خلال العامين السابقين من الأزهر الشريف.

 

مراحل المسابقة:

المرحلة الأولى: اختبار المتسابقين واختيار أفضل 10 منهم فى كل مستوى من المستويات الثلاثة .

المرحلة النهائية: اختيار أفضل 5 متسابقين فى كل مستوى، والإعلان عن الفائزين .

 

لجنة التحكيم :

تتشكل لجنة التحكيم من أساتذة من كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر والمتخصصين فى القراءات، والمحكمين فى مسابقات القرآن الكريم محليا وعالميا، ويتم التحكيم وفقا لمعايير وضوابط تقييم دقيقة وموضوعية وعادلة تحددها اللجنة، وتختبر المتسابقين فى ضوئها.

يقدر كل محكم درجة للمتسابق، ثم يستبعد أعلى درجة وأدنى درجة، ويحسب متوسط الثلاث درجات المتبقية، لتعبر عن درجة المتسابق .

 

إجراءات المسابقة :

تعبئة استمارة المشاركة فى المسابقة إلكترونيا على موقع جامعة الأزهر الإلكترونى، وذلك خلال الفترة من 26/1/2020 حتى 19 / 2 / 2020 م .

متابعة موقع جامعة الأزهر الإلكترونى بعد انتهاء فترة التقديم لحضور الاختبار فى المواعيد المحددة لكل متسابق .

اختبار المتسابقين، والاختيار من بينهم .

يتم الإعلان عن الفائزين فى احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات .

 

جوائز المسابقة :

شهادة شكر وتقدير من الدكتور رئيس جامعة الازهر للفائزين .

جوائز مالية قيمتها 70 ألف جنيه.

 


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