تقرير يبرز تفوق إمام أوغلو على أردوغان فى استطلاعات حول الانتخابات الرئاسة

كتب أحمد عرفة

أبرزت قناة إكسترا نيوز، في تقرير لها، تفوق أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، في استطلاع رأى حول الانتخابات الرئاسية التركية، مشيرة إلى أنه وفقًا لاستفتاء يعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، ويقدم لرئيسه كمال كليتشدار أوغلو، لم يستطع أي مرشح للرئاسة تجاوز نسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سوى رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حيث ظهرت بيانات صادمة فى نتائج استفتاء شهر يناير "بحث جدول أعمال تركيا"، الذى يُقدم بشكل منتظم مع حلول كل عام جديد لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال أوغلو. هذا الاستفتاء أُجرى وجهًا لوجه مع ألفين و507 في 131 حيًا مختلفًا في 120 مدينة بـ26 محافظة بتركيا.

وقالت القناة في تقريرها، إنه جرت فى هذا الاستفتاء مقارنات بين أردوغان و6 أسماء أخرى على حدة، فى الانتخابات الرئاسية التركية، لكن لم يستطع أحد من تلك الأسماء تخطي نسبة أصوات أردوغان، سوى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، موضحة أن إمام أوغلو حصل على أصوات من كل الأحزاب، وأن نسبة غير المستقرين الذين لن يصوتوا انخفضت. وبينما انخفض معدل مشاركة المرشحين الآخرين ضد أردوغان فى الانتخابات، لا يمكن للمرشحين الآخرين الحصول على أصوات من الأحزاب الأخرى بقدر إمام أوغلو.

ولفتت القناة، إلى أنه وفقًا للاستفتاء، حصل أردوغان على نسبة أصوات 39.1%، بينما حاز إمام أوغلو على 41.1%، واتضح أن نسبة الأشخاص غير المستقرين والذين لن يستخدموا أصواتهم فى الانتخابات التى يتنافس فيها أردوغان مع إمام أوغلو، كانت قليلة للغاية، أما فى الاستفتاء بين أردوغان والمرشح الرئاسي السابق محرم إنجه؛ حصل أردوغان على 43.1%، وإنجه على 32.6%. وبين أردوغان ورئيسة حزب الخير المعارض ميرال أكشنار؛ حصل أردوغان على 40.8%، وأكشنار على 30.1%. وبين أردوغان ورئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش؛ حصل أردوغان على 39.5%، ويافاش على 32.6%، وبين أردوغان ونائب رئيس الوزراء التركي الأسبق على باباجان؛ حصل أردوغان على 37%، وباباجان على 26.1%، وأخيرًا فى الاستفتاء بين أردوغان والرئيس التركي السابق عبد الله جول؛ حصل أردوغان على 37%، وجول على 25.2%.