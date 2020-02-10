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تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:00 ص
تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر عملة مصرية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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تبقى الأجور، من بين المؤشرات الهامة التي ترصد حجم التطور الذي يشهده النشاط الاقتصادي بالدول، وتعكس متوسطات الأجور تباين حجم النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية ارتفاعا وانخفاضا.

ويرصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسطات الأجور اليومية وفقا للأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وذلك على مستوى 20 نشاط اقتصادي مختلف، ولوحظ خلال فترة التقرير ارتفاع متوسط الأجر اليومي عن 100 جنيه يوميا لنحو 8 أنشطة اقتصادية، أعلاها على الإطلاق نشاط التعدين واستغلال المحاجر والذي سجل خلال فترة التقرير متوسط يومي نحو 117 جنيه.

أعلى الرواتب دخلا في مصر
أعلى الرواتب دخلا في مصر

وكان العاملين بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية في وصافة القائمة الأعلى أجرا في متوسط الأجور اليومية خلال فترة التقرير، وبلغ نحو 113 جنيه، يليها العاملين في إمدادات الكهرباء والغاز وبلغ متوسط الأجر اليومي له 110 جنيه، ثم العاملين في قطاع الوساطة المالية والتأمين في المركز الرابع وبلغ متوسط أجوره نحو 109 جنيه يوميا، وفي المركز الخامس يتقاسمه قطاعي التشييد والبناء ثم العقارات والتأجير بواقع 103 جنيه يوميا.

وفي المركز السادس جاء العاملين في قطاع النقل والتخزين وكان متوسط أجره اليومي نحو 102 جنيه، ثم العاملين في قطاع المعلومات والاتصالات وسجل متوسط دخله اليومي نحو 101 جنيه.

وبدءا من المركز الثامن حقق عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية ارتفاعات متقاربة في متوسط الأجر اليومي للعاملين فيه، أعلاها العاملين في الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة بمتوسط يومي 96 جنيه، والإدارة العامة للدفاع والضمان الاجتماعي بواقع 94 جنيه يوميا، وأقلها العاملين في خدمات أفراد الخدمة المنزلية بمتوسط يومي 74 جنيه، وأيضا العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بنفس المتوسط اليومي للأجر.


جهاز الاحصاء

التعبئة والاحصاء

اجور العاملين

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس

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