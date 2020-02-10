تركيا تعترف بمقتل 8 مدنيين فى انفجار شاحنة بعفرين السورية

قالت وزارة الدفاع التركية إن قنبلة انفجرت فى شاحنة محملة ببراميل مملوءة بالديزل مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال فى منطقة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة على حسابها على تويتر أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية مسؤولة عن الهجوم الذى وقع فى مدينة عفرين. وتقع المنطقة تحت سيطرة مقاتلين فى المعارضة السورية تدعمهم تركيا. وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية.

كانت وسائل إعلام كردية قد ذكرت أن سوق مدينة عفرين السورية، قد شهد صباح اليوم الاثنين انفجارا، وذلك وفق ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وعلى جانب أخر يواصل قوات الاحتلال التركى احتلالها للأراضى السورية، حيث وصلت قافلة تعزيزات جديدة تضم دبابات وذخائر، إلى معبر باب الهوى باتجاه محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وأكدت الرتل يُقدّر بأكثر من 100 آلية عسكرية، ويحتوى على دبابات ومدافع ثقيلة وناقلات الجند والعربات المصفحة وسيارات الدعم اللوجستى .

وثبتت القوات العسكرية التركية، فى وقت متأخر من الليل، نقطة تمركز جديدة لقواتها فى معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب، بعد يوم من تثبيت نقطة فى منطقة الإسكان العسكرى شرقى المدينة، سبقها تثبيت عدة نقاط فى مطار تفتناز وحول مدينة سراقب.

وفى وقت سابق ، قال شهود إن تركيا أرسلت مئات المركبات العسكرية، إلى إدلب، وذلك بعد سيطرة الجيش السورى على مدينة استراتيجية قريبة من عاصمة المحافظة.

وفيما أفادت وسائل إعلام تركية ، بأن الولايات المتحدة تنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بمحافظة الحسكة بغية ترسيخ تواجدها فى المناطق النفطية