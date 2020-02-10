تركيا تستأنف التطبيع مع إسرائيل بحفل لعازف بيانو صهيونى واستضافة مكابى تل أبيب

كتب محمد إسماعيل

كشفت منصة شؤون تركية المعارضة لنظام أردوغان عن مجموعة من وقائع التطبيع بين إسطنبول وتل أبيب ،حيث أشارت إلى أن عازف بيانو إسرائيلى سيحيى حفل في 15 فبراير القادم في إسطنبول ، كما أوضحت أن فريق مكابى تل أبيب متواجد الأن في إسطنبول أيضا .

تجدر الإشارة الى أن حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا سجلت رقمًا قياسيا في 2019، وبحسب تقرير لها اليوم، بلغ عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا تركيا نحو 560 ألفا مما يشكل ارتفاعا بنسبة أكثر من 25 % مقارنة بعام 2018.

وفي عام 2018 سجلت الخطوط الجوية التركية زيادة فى عدد المسافرين بين مطاري تل أبيب وأتاتورك في إسطنبول بنسبة 17.62% عن العام السابق، وبجانب السياحة، تجذب عمليات زراعة الشعر فى تركيا العديد من الإسرائيليين، حيث أصبحت تركيا دولة عظمى لزرع الشعر ويستغل الإسرائيليون الفرصة لاستعادة الشعر الكامل الذى كان لديهم ذات مرة، مقابل دفع آلاف اليورو وقضاء عدد من أيام العطلة في تركيا.

وسبق أن تلقت إسرائيل طلبا من أنقرة، للتفاوض حول مد خطوط أنابيب الغاز الإسرائيلي عبر المياه الإقليمية التركية إلى أوروبا، بعد رفضها السابق، حيث أبلغ مسؤول حكومي تركي، تل أبيب أن أنقرة في انتظار تعيين وزير طاقة جديد لبحث الموضوع، فى حين أن تركيا كانت أعلنت أنها لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر المياه البحرية الإقليمية والأراضي التركية.

وفى فبراير 2017 تراجعت إيرادات قطاع السياحة التركى بواقع 27.2% وهو ما دفع الحكومة التركية إلى إعلان المشاركة فى معرض السياحة المتوسطى الدولى المقرر انعقاده 7 فبراير الجارى فى تل أبيب بعد قرابة شهرين من عودة العلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين نظام أردوغان وحكومة الاحتلال الإسرائيلى.