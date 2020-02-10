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تجمد 13 مهاجرًا حتى الموت على الحدود التركية الإيرانية

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:58 م
تجمد 13 مهاجرًا حتى الموت على الحدود التركية الإيرانية تجمد الحدود
كتبت: هناء أبو العز

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أفادت وكالة ميزوبوتاميا للأنباء نقلًا عن مصدر إخباري محلي، وفاة 13 مهاجر بعد عبور الحدود التركية مع إيران، وتعرضهم  للتجمد حتى الموت، وتوفي 13 مهاجر، من بينهم 10 أفغانيين و3 أكراد سوريين من بلدة كوباني، في المقاطعة الشرقية من مقاطعة سالان في فان.
 
ولم تتمكن السلطات التركية من الوصول إلى الجثث بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء.
 
من جانبه، صرح مراد ميليت، رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان التركية: "لسوء الحظ، يلقى العشرات من الناس حتفهم كل عام على الحدود، ويفقدون آمالهم، وأدعو جميع الناس إلى التعاطف، ويجب على الجميع الوفاء بمسؤولياتهم، ويجب على السلطات أن تعثر على جثث هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن".

تركيا

ايران

سوريا

تجمد 13 مهاجر

حدود تركيا

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