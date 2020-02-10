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اختلس مليون و300 ألف جنيه..

تأجيل محاكمة صيدلى بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحى لـ 12 فبراير

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:20 م
تأجيل محاكمة صيدلى بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحى لـ 12 فبراير محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كيميائى صيدلى، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف جنيه، من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، لجلسة 12 فبراير

 

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

 

وكشف أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم "طه محمد"، كيميائى صيدلة، حاصل على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه فى غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته "غادة رشاد" على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه ( مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه )، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.

 

كما لوحظ زيادة طارئة فى ثروته بعد تولية الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

 

وأضاف أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس مقداره 1001885جنيه ( مليون وألف وثمانى مائة وخمسة وثمانون جنيه )، مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن ثمن العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه ( مائتان وستة وثمانون ألف ومائتى جنيه )، يمثل قدر الزيادة التى طرأت على عناصر الذمة المالية " العقارات والسيارات".

 

 

 


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