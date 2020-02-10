تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله ضحية لقمة العيش بالشرقية لـ16 فبراير

قررت محكمة الطفل بمدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله شهيد لقمة العيش بمركز الإبراهيمية، لجلسة 16 فبراير المقبل، للنطق بالحكم، وتطوعت للدفاع مع أسرة المجني عليه، المحامية الدكتورة سلوى جميل، وقدمت طلب لرئيس المحكمة لتعديل القيد والوصف للواقعة من قتل عمد إلى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، طبقا لنص المادة 230 عقوبات، حيث إن المتهم قدم للمحاكمة بتهمة القتل العمد فقط.

وروت " صفاء محمد محمد "، 32 سنة، ربة منزل مقيمة عزبة أبوسعدة مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، والدة المجنى عليه، تفاصيل مقتل نجلها الأكبر "محمد" 15 سنة على يد زميله فى فرن عيش، قائلة: إن زوجها توفى منذ 8 سنوات وكان يعمل مهندس زراعى وتوفى بعد معاناة مع المرض، وترك لى 3 أطفال "محمد" كان عمره 6 سنوات، و"ياسر" 4 سنوات و" دعاء" عامين، وترملت عليهم ورفضت الزواج، وكافحت عليهم، و" محمد" من صغره كان رجل وقرر يتحمل معايا المسئولية، وهو فى التاسعة من العمر، قرر يشتغل فى فرن عيش فى العزبة بأجر أسبوعي، وظل محافظ على العمل فى الفرن مع الدراسة.