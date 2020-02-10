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بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات الاثنين بضغوط هبوط 5 قطاعات

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:09 ص
بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات الاثنين بضغوط هبوط 5 قطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.74% خاسرة 75.01 نقطة، لتصل إلى مستوى 10047.28 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 42.9 مليون سهم بقيمة 117.2 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 2963 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 18 سهما ، واستقرت 9 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.78%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.05%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة  Ooredoo بأنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل  GMTNوشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 18 فبراير 2020 و 21 فبراير 2020.
 
فيما أعلنت مجموعة QNB، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت أمس الأحد، حيث تمت الموافقة على كافة جدول أعمال الجمعية العامة، وهي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطة عمل البنك لعام 2020،وتم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
 
كما تم مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما، تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.60 ريال لكل سهم، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم.
 
 
 

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