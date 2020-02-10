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بورصة دبى تعاود الارتفاع.. وتصعد بنسبة 0.47% بختام تعاملات الاثنين

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:32 م
بورصة دبى تعاود الارتفاع.. وتصعد بنسبة 0.47% بختام تعاملات الاثنين بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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عاود المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% رابحاً 12.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2765.37 نقطة، مدفوعاً بصعود 5 قطاعات على رأسها النقل، بعد تراجعها خلال جلسة أمس.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 122.5 مليون سهم محققة ما قيمته 190.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2390 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 16 سهماً، وانخفض 14 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.86%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.53%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.48%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.49%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.51%، ثم سهم سوق دبى المالى بنسبة 5.16%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 31.8 مليون ورقة بقيمة 50.3 مليون درهم.
 
وجاء تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً، بعد إعلانها عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت الشركة أرباحاً صافية قياسية قدرها مليار درهم بزيادة نسبتها 80% مقارنة بعام 2018، وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المالية الكاملة بنسبة 15% لتبلغ 4.75 مليار درهم مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال السنة المالية 2018.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن استكمال بيع أنشطتها في الأوراق المالية وصناعة السوق، وذلك في ضوء تطبيق استراتيجيتها القائمة على التخارج من الأنشطة غير الرئيسية، والعمل على تقوية وتوسيع أعمال منصة المجموعة في قطاعى إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية.
 

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