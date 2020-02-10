بريطانيا تأمل بأن يكون لديها موانئ حرة جاهزة للعمل فى 2021

لندن (رويترز)

قالت الحكومة البريطانية، يوم الأحد، إنها تعتزم إعلان مواقع ما يصل إلى عشرة موانئ حرة فى فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية العام الجارى حتى تستطيع بدء العمل فى 2021.

ومع تطوير بريطانيا سياستها التجارية لأول مرة منذ عشرات السنين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى فى نهاية يناير بدأت الحكومة استشارات تستمر عشرة أسابيع لتحديد خططها للموانئ الحرة أو المناطق التجارية الحرة.

وفور انتهاء الاستشارات سيكون بإمكان المناطق البحرية والجوية والسكك الحديدية التقدم بطلب للحصول على وضع ميناء حر. والموانئ الحرة مناطق يمكن الاحتفاظ فيها بسلع مستوردة أو معالجتها بإعفاء من الرسوم الجمركية قبل إعادة تصديرها من جديد. ويمكن استخدام هذه الموانئ أيضا لاستيراد مواد خام وصنع سلع تامة الصنع للتصدير.

وقالت الحكومة إنها تفكر فى اتخاذ إجراءات ضريبية تهدف إلى زيادة الاستثمار فى البنية التحتية والبناء والمعدات فى الموانئ الحربة لزيادة القدرة على الإنتاج، وأضافت أنها قد تستعين أيضا بتغييرات ضريبية لخفض تكاليف التعاقد مع عمال فى مواقع الموانئ الحرة.