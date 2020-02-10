بالأسماء.. قرى انتهت البترول من توصيلها بالغاز خلال النصف الأول من العام المالى

كتبت - مروة الغول

أحدثت المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال عام 2018 والخاصة بتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة، طفرة هائلة في عملية توصيل الغاز الطبيعي للمناطق ذات الكثافة السكنية علي مستوي الجمهورية.

ووصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعي إلى 10 ملايين و 750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020 وفيما يلي أهم المناطق التى تم الانتهاء من التوصيل إليها لأول مرة خلال النصف الأول من العام الجارى والتي كانت كالتالي:

1- الحوامدية.

2- عرب أبوساعد.

3- الشوبك.

4-المنيا بمركز الصف بالجيزة.

5- عزبة البرنس بالاسكندرية.

6-قرى شنديد بمركز ايتاي البارود.

7- وكفر غنيم بالبحيرة.

8-قرى دهمشا بمركز مشتول السوق.

9- صبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمي بههيا.

10-القرين و الحلوات ومدينة الابراهيمية بالشرقية.

11- قرى كبيش بالغربية ودرين بنبروه بالدقهلية.

12-مدينة القوصية بأسيوط .

يذكر أنه جارى حاليا توصيل الغاز الطبيعي إلى 476 ألف وحدة سكنية وذلك استكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى والتى تستهدف توصيل الغاز الطبيعي وإحلال الغاز محل البوتاجاز إلى مليون و 200 ألف وحدة سكنية.

كما تم الانتهاء من توصيل 65 ألف وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى اليها بالقرى الأكثر احتياجا ومن المخطط التوصيل إلى 60 ألف وحدة أخرى ليرتفع العدد إلى 125 ألف وحدة سكنية.

وكان مجلس النواب، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة بشان مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/10/2019.

وتهدف المنحة الى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بشكل يعمل على تحسين وتامين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لعدد كبير من الوحدات فى المناطق الفقيرة والمهمشة ودعم وإصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة.