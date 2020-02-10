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انهيار أرضى يبتلع سيارة بقائدها فى محافظة الأحساء السعودية.. فيديو

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:06 م
انهيار أرضى يبتلع سيارة بقائدها فى محافظة الأحساء السعودية.. فيديو انهيار أرضى يبتلع سيارة
كتبت ريهام عبد الله

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وقع انهيار أرضى مفاجئ بأحد شوارع مدينة الهفوف، التابعة لمحافظة الأحساء بالسعودية، وابتلع سيارة وقائدها، قبل أن يتمكن السائق من الخروج من فتحة سقف السيارة ونقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشف فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أن انهيار أرضى ابتلع السيارة وقائدها داخلها، فيما أكد بعض الناشطين أن المارة ساعدوا السائق على الخروج من سقف السيارة قبل أن تصل فرق الهلال الأحمر والإسعاف، الذين نقلوه للمستشفى لتلقى العلاج، دون أن يكشفوا حجم الإصابة التى تعرض لها وفقا لمواقع إخبارية سعودية.

وكشف حساب حمل اسم "مدونة الإحساء" عبر تويتر، تفاصيل الواقعة وكتب :" فجر اليوم الاثنين ٢٠٢٠/٢/١٠ وقع انهيار ارضي ابتلع سيارة قرب دوار الشارع الملكي بالهفوف .. حيث احتجز قائد السيارة بداخلها ليهرع المارة لمساعدته عن طريق اخراجه من فتحة سقف المركبة، فيما باشر الموقع المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر الذي نقل قائد المركبة لتلقي العلاج".

انهيار أرضى يبتلع سيارة
انهيار أرضى يبتلع سيارة

 

انهيار أرضى
انهيار أرضى

 

وفى سياق آخر، كانت السلطات البرازيلية، قد اعلنت السبت 25 يناير المنصرم، مصرع 11 شخصًا على الأقل فى انهيارات أرضية بجنوب شرق البلاد إثر هطول الأمطار الغزيرة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن مسئولين بوزارة الدفاع المدنى البرازيلى أعلنوا أن شخصين لقيا حتفهما اليوم فى مدينة "بيلو هوريزونتي" عاصمة ولاية ، "ميناس جيرايس"؛ لترتفع بذلك حصيلة الضحايا فى الولاية إلى 11 شخصا.

ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار على "ميناس جيرايس" ومناطق أخرى فى البرازيل من بينهم مدينتى ريو دى جانيرو وسان باولو.

 

الاحساء

انهيار ارضى

السعودية

انهيار ارضى بالسعودية

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