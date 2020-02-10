اليوم.. بدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات ملوى والجيزة بـ"تكميلية النواب"

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تبدأ فى الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة وملوى بالمنيا للمصريين فى الداخل، حيث تجرى عملية الاقتراع يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير.

ووفقا للقانون تتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل 24 ساعة من الاقتراع، ويحظر على المرشحين كافة أشكال الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانتخابات الداخل من التأكد من سلامة المقار الانتخابية، وتسكين الناخبين، وتوزيع القضاة على اللجان.

وترسل الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم بطاقات الاقتراع إلى اللجنة العامة بالدائرتين بالمحكمة الابتدائية بكل من الجيزة والمنيا.

ويبدأ التصويت فى التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، على أن يستأنف التصويت الأربعاء لليوم الثانى، وتنتهى عملية الاقتراع فى التاسعة مساء الأربعاء لتبدأ بعدها على الفور أعمال الفرز.

ونشرت الجريدة الرسمية فى 17 يناير الماضى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مترشح.

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر (قدم تنازل عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كلا من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

وانطلقت الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.

وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.