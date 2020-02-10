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الوزراء: توفير شبكة أتوبيسات لنقل موظفى القاهرة إلى العاصمة الجديدة

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:47 م
الوزراء: توفير شبكة أتوبيسات لنقل موظفى القاهرة إلى العاصمة الجديدة العاصمة الجديدة - أرشيفية
كتب محسن البديوى

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن آليات العمل العاصمة الإدارية الجديدة ستختلف عن آليات العمل بالقاهرة، مضيفًا: "مفيش ملفات ورقية، وكل شيء عن طريق الكمبيوتر وشبكات الانترنت الداخلية".

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه سيتم انتقال الموظفين بشكل تدريجي خلال النصف الثانى من 2020، موضحًا أن وزارة النقل تعمل على شبكة أتوبيسات لنقل الموظفين من أماكن تجمعات داخل القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية، بخلاف تم توفير 10 آلاف وحدة سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، على بعد  7 كيلو مترات من العاصمة، بسعر مناسب جدًا.

 

كما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ العمل عام 2021. وذكر أن اللجنة الوزارية العليا للاستثمار تجتمع مرة شهريًا، بالإضافة للقاءات أسبوعية مع رئيس الحكومة، موضحًا أن الاستثمار ليس تسجيل شركات فقط، والأهم عدد الشركات التي بدأت العمل بالفعل، وعدد الشركات التي أكملت نشاطها ولم تتوقف.

 

وأوضح أن دور الهيئة العامة للاستثمار لا يتوقف على تسجيل الشركات فقط، بل يتضمن المتابعة وحل مشكلات الشركات المتعلقة بالتشغيل. وواصل: "الموافقات الأمنية ضرورة لا بد منها، ونعمل الفترة المقبلة على تسريع إصدار موافقات تسجيل الشركات".

 

وأشار إلى أن هناك اتفاق مع "CNN"، يتضمن  حملات إعلانية ومواد دعائية، مستطردًا: "نستهدف CNN والقنوات المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ونسعى لتغيير المفهوم القديم السائد عن الاستثمار في مصر.. المستثمرين في أوروبا غير محيطين بالتطورات والتشريعات الاستثمارية الجديدة والإصلاح الاقتصادي".

 

 


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