النيابة بـ"أحداث ميدان الشهداء": المتهمون شجرة خبيثة أصلها فاسد وطرحها طالح

كتب إيهاب المهندس

استمعت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، لمرافعة المستشار وائل بركات مدير نيابة حلوان الكلية، في إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة المستشار وائل بركات مدير نيابة حلوان الكلية، واستهلها قائلا : بسم الله الحق المنزل بالمذنبين أشد العذاب، غافر الذنب شديد العقاب، ونحن آمنين العفو يوم الحساب ذلك الدين محله القلب والذى نرتقى به نحو علام الغيوب.

وتابع : سيدى الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، جئنا اليوم إلى محراب عدالتكم المقدس ممثلين لمجتمع تألم طويلا وبكى كثيرا، على عزيز فقد، وغالى سقط، ممثلين لمجتمع يعتدى عليه بين الحين والآخر تارة باسم الدين وآخرى بباسم السياسة، نسوق إليكم فئة باغية، ذوى لحى بيضاء، ضلوا وأضلوا، نسوق إليكم زمرة من الفجار الذين طاشت أحلامهم وعمت بصائرهم ومرضت فلوبهم وخبثت نفوسهم، أناس استحلوا كبائر ما نهموا عنه، وأحلوا ما حرم الله وظنوا زورا وبهتانا.

واستكمل: أناس يدعون الإسلام ويتخذوه ستارا لبلوغ مآربهم الدنيئة، انخدع فيهم القاصى والدانى، من مشارق الأرض إلى مغاربها، حتى حكموا البلاد وظنوا أنهم ملكوا العباد، فبغوا وظلموا وطغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد، يدعون الإسلام وهم بعيدين عنه كل البعد، فكان أول ما غاب عنهم حين مثلوا أمام قاضى الأرض فنطقوا بالكذب وسطروه بالأوراق، ونفوا اتهمهم وتنصلوا من جماعتهم ظنا منهم انهم بذلك سيفلتون بفعلتهم.

وأشار ممثل النيابة العامة : إن مثل هؤلاء المتهمين كشجرة خبيثة أصلها فاسد وطرحها طالح، أزهارها نتنة وثمارها عطبة تفوح منها رائحة الفسق والعصيان، اجتمع المتهمين في جماعة الجهل والضلال، في ضلالهم ماضون وفى طغيانهم يعمهون.

وفى نهاية المرافعة وجه المستشار وائل بركات حديثه للمحكمة قائلا : اختم مرافعتي حضرات السادة القضاء الاجلاء فإن نحن رجال النيابة العامة نعاهد الله ونعاهد الوطن أن نظل وكما كنا صوت الحق عاليا، مهما علا ضجيج الغاوين، ان نظل العين الساهرة لحماية هذا الوطن مهما استوحش الطغاة الباغين، ان نظل على مقدرات هذا الوطن كيوسف الأمين.

كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت العديد من أحداث الشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتي تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، في اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع في القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.

ومن ضمن أحداث العنف التي شهدتها حلوان أحدث حرق سيارة النجدة بمنطقة حدائق حلوان، والتي حصل فيها المتهمين على أحكام بالسجن المشدد والبراءة، في اتهماهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.