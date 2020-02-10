المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، معاقبة ربة منزل وعاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بعد ضبطهم أثناء ترويجهم على عملائهم فى السلام، وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا يفيد بقيام المتهمة أ.م ربة منزل بالإتجار في المخدرات بدائرة القسم، وأكدت التحريات صحة البلاغ، وانتقلت قوات الأمن لضبط المتهمة واعترفت الاشتراك مع ع.ط ، عاطل، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته "500 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول".

وبسؤاله وتضييق الخناق عليهم، اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والربح السريع .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 3 سنوات .