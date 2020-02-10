المرصد السورى: مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفه استهدفت سيارته وسط دمشق

هند المغربي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه سُمع منذ قليل، دوى انفجار عنيف فى حى المزة الواقع فى الجهة الغربية للعاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة يستقلها شخص مجهول الهوية قرب صالة الجلاء فى الحى.

وأضاف المرصد أن الأنفجار أدى إلى مقتل الشخص واحتراق سيارته بشكل كامل، تزامن مع انتشار أمنى كثيف لعناصر من استخبارات النظام فى محيط المنطقة التى وقع فيها الانفجار.

يذكر أنه ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربى سوريا، اليوم الاثنين، إلى 6 قتلى، و 11 مصابا، وقال مصدر بالإدارة المحلية للمدينة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى "​​​.