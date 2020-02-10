سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفه استهدفت سيارته وسط دمشق

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:10 م
المرصد السورى: مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفه استهدفت سيارته وسط دمشق انفجار عبوة ناسفه - ارشيفيه
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه سُمع منذ قليل، دوى انفجار عنيف فى حى المزة الواقع فى الجهة الغربية للعاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة يستقلها شخص مجهول الهوية قرب صالة الجلاء فى الحى.

وأضاف المرصد أن الأنفجار أدى إلى مقتل الشخص واحتراق سيارته بشكل كامل، تزامن مع انتشار أمنى كثيف لعناصر من استخبارات النظام فى محيط المنطقة التى وقع فيها الانفجار.

يذكر أنه ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربى سوريا، اليوم الاثنين، إلى 6 قتلى، و 11 مصابا، وقال مصدر بالإدارة المحلية للمدينة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن  "6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى "​​​.

 

 


دمشق

انفجار

عبوة ناسفه

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة