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الكهرباء: تدعيم المنطقة الصناعية بجمصة بمحطة جديدة لتشجيع الاستثمار

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:55 م
الكهرباء: تدعيم المنطقة الصناعية بجمصة بمحطة جديدة لتشجيع الاستثمار النائب عصام بركات وكيل لجنة الطاقة و البيئة بالبرلمان
كتبت - نورا فخرى

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أعلن المهندس حمدى سماحة نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن بدء تشغيل المحطة الكهربائية الجديدة لتدعيم المنطقة الصناعية في جمصة قبل 30 يونيو القادم، مشيراً إلي أنه تم توجيه نحو 33 مليون جنيها، كاستثمارات في المنطقة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب عصام بركات وكيل اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر الشربيني بشأن انقطاع التيار الكهربائبي في المنطقة الصناعية بجمصة مما يتسبب في خسائر فادحة لاسيما في المنطقة الصناعية بجمصة التي تضم كبير من المشروعات والمصانع العملاقة ومنها مجموعة المير.

وقال سماحة، إن منطقة جمصة الصناعية واعدة، وبمجرد استشعار وجود شكوي من بعض المصانع التي تنتج منتجات شديدة الحساسية مع التيار الكهربائي مثل صناعة البلاستيك  من انخفاض وارتفاع الجهد الكهربائي، تم التحرك علي الفور ودعم المنطقة لتشجيع الاستثمار  فيها، لافتاً إلي أن المنطقة تضم 6 موزعات وتم تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة لحين البدء في تشغيل المحطة الجديدة لعدم تعطيل العمل.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلي أنه في ضوء وفورات الطاقة في مصر، فأنه تم توفير مصادر طاقة بديلة للمنطقة الصناعية، وهذه الخطة سيتم تعميمها علي مستوي الجمهورية.

وكانت النائبة جواهر الشربيني قد طالبت بوضع آليات لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في المصانع بشكل مفاجيء دون سابق إنذار مما يؤدي إلي حق الأجهزة بالمصانع وتعطل الانتاج وخسارة كبيرة لهذه المصانع وتلف المواد الخام التي لم تصمد أمام مشاكل عدم ثبات شدة التيار وانقطاعة وعودته

 


مجلس النواب

الكهرباء

منطقة صناعية

جمصة

طاقة النواب

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