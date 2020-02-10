القبض على عاطلين بحوزتهما 5 آلاف قرص مخدر وحشيش بمنطقتى المطرية والمرج

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن، من ضبط عاطلين بحوزتهم 5 الآف قرص مخدر و775جرام حشيش بمنطقتى المطرية والمرج قبل ترويجهم على عملائهم وتحرر محضر بالواقعة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "ا. ش. م" ، 36 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المطریة والسابق اتھامھ في القضیة رقم 10496 لسنة 2007م المطریة"مشاجرة و ضرب حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتھ 5000 قرص مخدر ،55 ألف جنيه، هاتف محمول ، كتر.

بمواجھته اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الاتجا، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

كما تمكنوا من ضبط" ا. س" ، 28 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المرج الغیر مشروعة والھاتف المحمول لتسھیل الاتصال بعملائھ والسابق اتھامھ في قضیتین أخرھما 25317 لسنة 2016م المرج " مخدرات " اثناء تواجده بمنطقة سكنھ بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتھ كمیة من الحشیش المخدر وزنت 775 جرام ، 1000 جنیھ ، بمواجھتھ اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتھ الغیر مشروعة و تم تحریر المحاضر اللازمة والعرض على النیابة العامة للتحقيق.