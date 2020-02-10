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العدس الليلة يوم عيده.. اعرف القيمة الغذائية له باليوم العالمى للبقوليات

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:00 ص
العدس الليلة يوم عيده.. اعرف القيمة الغذائية له باليوم العالمى للبقوليات البقوليات - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"العدس الليلة يوم عيده"، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بأن 10 فبراير هو اليوم العالمى للبقوليات وذلك لتأكد مساهمتها في الزراعة المستدامة وزيادة الوعى بالقيمة الغذائية وفوائد تناول  البقوليات بكل أنواعها وأكثرها انتشار هو " الفول، العدس، الحمص، الفاصوليا، الفول السودانى"، وينصح دائما بتناولها نظرا لاحتوائها على بعض العناصر التي تعمل على ضبط مستوى السكر والضغط والوقاية من الأمراض المزمنة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن البقوليات تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها "الحديد، الزنك، الماغنسيوم، البروتين، الألياف".

فوائد تناول البقوليات على صحة الجسم

1:تعتبر البقوليات من الأطعمة التي تنخفض فيها نسبة الدهون والكوليسترول مما يحد من خطر الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون في الجسم.

2: تناول البقوليات يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والجلطات والأزمات التي يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن.

3:تحتوى البقوليات على نسية منخفضة من الصوديوم مما يعزز صحة الجسم ويحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول البقوليات دائما.

4:ينصح مرضى الانيما والضعف العام في الجسم بالاكثار من تناول البقوليات نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات هامة لصحة الجسم ، حيث انها تساعد على امتصاص الحديد.

5:تحتوى البقوليات على كمية كبيرة من الفيتامنيات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من الهشاشة والتهاب الاعصاب.

6:تحتوى البقوليات على نسبة كبيرة من الفيتامينات والالياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحد من خطر الإصابة بالالتهابات والأمراض السرطانية.

7:تحتوى البقوليات على كمية كبيرة من الفيتامينات الهامة لصحة الجهاز العصبى والتي تساعد على التركيز والنشاط.

7:ينصح المرأة الحامل دائما بتناول بعض البقوليات  أثناء فترة الحمل وذلك لاحتوائها على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة لصحتها وصحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.

8:تحتوى البقوليات على عناصر غذائية وفيتامينات عديدة تعمل على خفض مستوى نسبة السكر في الدم والوقاية من الغيبوبة، كما انها تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح.


البقوليات

فوائد البقوليات

اليوم العالمى للبقول

العدس

الفول

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