"الصحة الإمارتية" تكشف تفاصيل شفاء أول حالة مصابة بكورونا: استغرقت 14 يومًا

كتب محسن البديوى

كشف الدكتور حسين عبد الرحمن، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقطاع الصحة العامة الإمارتية، تفاصيل إعلان الإمارات شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال "عبد الرحمن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، إن علاج السيدة الصينية استغرقت 14 يومًا، موضحًا أنه: "لا يوجد لقاح أو علاج معين لفيروس كورونا الجديد حتى الآن، ولكن قمنا بعمل تقوية للجهاز المناعى للمصابين، كما تم التخفيف من شدة الأعراض والمضاعفات، وتم تشكل فريق من إخصائيين لوضع خطط العلاج للمصابين.

وأعربت ليو يوجيا البالغة من العمر 73 عاما، أول امرأة تُشفى شفاءا تاما من فيروس كورونا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شكرها و تقديرها لدولة الإمارات على الرعاية و الاهتمام الكبير الذى حظيت بها منذ دخولها المستشفى، وبحسب "سكاى نيوز"، فإن يوجيا قالت،"ما قدمته الإمارات لى و جميع أفراد العائلة يجسد مدى الرعاية التى يحظى بها كل من يعيش في الامارات".

فى سياق متصل، سمحت السلطات في هونج كونج، لأكثر من ثلاثة آلاف و600 شخص بمغادرة سفينة الرحلات السياحية المعروفة باسم "وورلد دريم" بعد إعلان سلطات الصحة إثبات عدم إصابة جميع من على متنها بفيروس "كورونا المستجد".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس، الأحد ، أن من بين الذين سيغادرون السفينة - التي كانت قد خضعت لحجر صحي في الخامس من شهر فبراير الجاري ورست في هونج كونج - الطاقم والركاب.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج التي أغلقت جميع نقاط التفتيش الحدودية تقريبا مع بر الصين الرئيسي وفرضت حجرا صحيا على جميع الوافدين من الصين في محاولة لمنع انتشار الفيروس.