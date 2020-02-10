السيطرة على حريق ضخم فى مطعم وكافيه وقاعة أفراح فى الإسماعيلية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأصيب 5 أشخاص باختناق، وتم إسعاف 4 أشخاص فى مكان الحريق وتم نقل مصاب واحد إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.

تلقى اللوا جمال الغزالى، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الرائد محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بنشوب حريق ضخم بأحدى المطاعم السياحية وقاعة أفراح مجاورة له بطريق عمارة السياحي بدائرة مركز الإسماعيلى، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث، كما انتقل عدد كبير من سيارات الأطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق.

وانتقل لمكان الحادث اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية ونائبة المهندس أحمد عصام الدين، واللوا جمال الغزالى، مدير أمن الإسماعيلية، لمعاينة مكان الحادث، والاطمئنان على السيطرة على الحريق، كشفت التحريات الأولى أن أسباب الحريق انفجار أنبوبة بوتاجاز.



السيطرة على حريق ضخم فى مطعم وكافيه وقاعة أفراح



السيطرة على حريق ضخم فى مطعم وكافيه وقاعة أفراح



السيطرة على حريق ضخم فى مطعم وكافيه وقاعة أفراح



السيطرة على حريق ضخم فى مطعم وكافيه وقاعة أفراح



السيطرة على حريق ضخم فى مطعم وكافيه وقاعة أفراح



السيطرة على حريق ضخم فى مطعم وكافيه وقاعة أفراح