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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة وحيازة أسلحة آلية وذخيرة فى سوهاج

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:23 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة وحيازة أسلحة آلية وذخيرة فى سوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "جمال.أ.أ" 30 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه باستعراض القوة مع 4 أشخاص وتهديدهم وكذلك حيازة 3 أسلحة آلية بدون ترخيص وعدد من الطلقات بدائرة مركز طما صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز طما عندما قام المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليهم بسبب خلافات بينهم وقيامه بتهديدهم بالأسلحة الآلية وبث الخوف والرعب فى قلوبهم بعد قيامه بإطلاق النار بغرض تخويفهم، وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبحوزته 3 أسلحة آلية وعدد من الطلقات الحية وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة الآلية والطلقات وبعرضه على النيابة وجهت إليه تهمة استعراض القوة وإطلاق النار وإحراز أسلحة آلية وطلقات بدون ترخيص وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم

 

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "جمال.أ.م" 33 سنة مزارع بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز ساقلتة .

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

 

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ترامادول، وتوزيعها على عملائه، وراغبى الشراء من الشباب والمدمنين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


سوهاج

جنايات سوهاج

طما

استعراض قوة

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