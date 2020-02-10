الذهب مستقر مع تقييم الأسواق خطورة تفشى فيروس كورونا

رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ أبطلت المخاوف من خطورة تفشى الفيروس التاجى فى الصين أثر تعاف طفيف للأسهم بعدما خففت الصين القيود على العمل والسفر.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفورى للذهب ليسجل 1570.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1574.50 دولار.

وقلصت الأسهم الأسيوية الخسائر مع بدء عودة العمال إلى المكاتب والمصانع فى الصين حيث خففت الحكومة بعض القيود. غير أن المخاوف فى السوق بشأن أثر الوباء الذى أودى بحياة أكثر من 900 شخص فى الصين مستمرة.

وقال مايكل مكارثى، كبير محللى السوق فى سى.ام.سى ماركتس، "مازال هناك قدر كبير من عدم التيقن فيما يتعلق بأثر (الفيروس) ونرى تناميا فى الوفيات والإصابات. العواقب الاقتصادية مازالت غير واضحة. إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعما معقولا للذهب."

لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين بالصين فى يناير "أضر قليلا" بالذهب.

وتقدم البلاديوم 0.5% فى المعاملات الفورية إلى 2328.42 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.3% إلى 17.72 دولار وارتفع البلاتين 0.5% إلى 969.20 دولار.