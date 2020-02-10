الدفاع الافغانية: مقتل 36 مسلحا من طالبان بإقليم "بلخ" شمال البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 36 مسلحا من حركة "طالبان" بإقليم بلخ شمال البلاد، بينهم المسئول عن أسلحة الليزر فى الحركة، وأوضحت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين، ونشرته على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن 35 مسلحا تم تصفيتهم أثناء عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية بمدينة بلخ عاصمة الإقليم أمس، فضلا عن إصابة 5 آخرين والعثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة ومصادرتها.

وأضافت، أن القوات الجوية الأفغانية، شنت ضربة جوية موجهة فى منطقة "شمتال" بالإقليم، أدت إلى مقتل محمد غول المعروف باسم "أبو بكر" والمسؤول عن أسلحة الليزر فى الحركة.

جدير بالذكر، أنه يمكن للمسلحين استخدام أسلحة الليزر ضد الطيارين، لحجب الرؤية من خلال الأشعة التى تنبعث من تلك الأسلحة.

لقى 21 من مسلحى طالبان على الأقل مصرعهم فى سلسلة من الغارات الجوية فى ثلاثة أقاليم من أفغانستان خلال الساعات ال24 الماضية، وقال مسؤولون عسكريون أفغان - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الاثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية اعتقلت أيضا 8 من مقاتلى طالبان فى ثلاثة أقاليم خلال نفس الفترة.

ووفقا للمسؤولين، شنت قوات الأمن الأفغانية ثلاث غارات جوية منفصلة فى منطقة نهر السراج فى إقليم هلمند جنوب البلاد ومنطقتى تشوكاى ونادر شاه كوت فى كونار شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 21 مسلحا.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة الأفغانية ألقت القبض على 8 من عناصر طالبان خلال العمليات فى منطقة سبارى فى إقليم خوست شرق أفغانستان ومحمد أغا فى لوجار وحى ديشو فى هلمند الجنوبي.

وتابعوا أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ صغيرا للأسلحة خلال الغارة فى منطقة سبارى بخوست.

من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على الغارات الجوية التى شنتها القوات الخاصة حتى الآن.