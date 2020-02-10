الحماية المدينة تسيطر على حريق فى محصول قصب بالغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة زفتى، بورود إشارة لشرطة النجدة، بنشوب حريق فى أرض منزرعة بمحصول القصب بقرية كفر الجزيرة، انتقلت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتعامل رجال الإطفاء مع النيران، وتم السيطرة على الحريق، بعد أن التهمت النيران كمية كبيرة من المحصول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية آخرى، كانت قرية ميت السراج التابعة لمركز المحلة قد شهدت اندلاع حريق هائل فى مزرعة أرانب، واتت النيران على محتوياتها ونفوق أعداد كبيرة من الأرانب، وانتقلت قوات الحماية المدنيه، وتمكنت بمساعدة الأهالى من إخماد النيران.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشاره لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى مزرعة ارانب بقرية ميت السراج، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، واتت النيران على محتويات المزرعة ونفوق الارانب الموجوده بها، وقام الأهالى بمساعدة رجال الشرطة فى إخماد النيران المشتعلة فى المزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى، من السيطرة على حريق اندلع فى تراكمات القمامة، داخل مصنع التدوير بطريق الجابرية مركز المحلة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود حمزة مديرامن الغربية، إخطاراً بنشوب حريق فى مصنع تدوير القمامة بأول طريق الجابرية مركز المحلة، وتم الدفع بـ4 سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى تراكمات القمامة بالمصنع بسبب ارتفاع درجة حرارتها، وتم اخماد النيران والسيطرة عليها.