الإسكندرية تستعد لإطلاق تطبيق للسياحة والمصايف لمواجهة استغلال المصطافين

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت التابعة لها، وإطلاق تطبيق على، للإعلان عن قائمة الأسعار التى اعتمدتها الإدارة مع كافة المحال العامة والكافتيريات التابعة لها، لتصبح تلك الأسعار فى متناول يد المواطن، فضلا عن تكثيف حملاتها لتشديد الرقابة على الأسواق و المحال العامة، والتأكد عدم وجود مخالفات فى الأسعار أو فرض رسوم إضافية، وعدم استغلال المواطنين.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية، إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاء رئيس الإدارة، تستعد لإطلاق هذا التطبيق ليتاح للجميع المقارنة بين الأسعار المعتمدة والأسعار المقدمة داخل تلك المنشآت، نظرا لما تلاحظ مؤخرا من انفلات الاسعار وكثرة الشكاوي وابتزاز بعض تلك المنشآت لروادها من خلال رفع الأسعار، وفرض رسوم إضافية بالمخالفة لقانون المحال العامة أو بالمغالاة فى الأسعار، وذلك استغلالا لعدم دراية المواطن بقائمة الأسعار المعتمدة.

على الصعيد ذاته شنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية حملة مكبرة، بنطاق أحياء شرق ووسط ومنتزة أول، حيث تم المرور على 33 منشأة، وهى 10 منشآت بنطاق حي شرق، و 13 منشأة بنطاق حي وسط، و 10 منشآت بمنتزه أول، للتأكد من التزامها بالشروط المتعاقد عليها، وتم تحرير 19 محضرا للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، تتمثل في مخالفات البيع بأسعار مرتفعة لم يصدر بها قائمة معتمدة من الادارة العامة للسياحة ، ومنشآت تدير نشاطها بدون الحصول على ترخيص.