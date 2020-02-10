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الأمم المتحدة: 700 ألف نازح جراء التصعيد العسكرى فى شمال غرب سوريا

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:55 م
الأمم المتحدة: 700 ألف نازح جراء التصعيد العسكرى فى شمال غرب سوريا لاجئون - أرشيفية
كتبت هند المغربي

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن هناك نحو 700 ألف نازح جراء التصعيد العسكرى فى شمال غرب سوريا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت فى وقت سابق أن عدد النازحين خلال شهرين فى شمال غرب سوريا وصل إلى 500 ألف نازح، وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى جنيف أن أكثر من 11 ألف شخص نزحوا من ولاية غرب دارفور السودانية إلى دولة تشاد المجاورة، جراء الاشتباكات المجتمعية منذ شهر ديسمبر الماضى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش إلى الصحفيين، أن آلاف منهم فروا خلال الأسبوع الماضى، مبيناً أن هناك حاجة ماسة إلى الغذاء والماء وأن الظروف الصحية تشكل مصدر قلق آخر.

وأوضح بالوش أن المفوضية وحكومة تشاد والشركاء فى المجال الإنسانى يقومون بالتنسيق المشترك للاستجابة لحالة الطوارئ بتزويد اللاجئين بالمساعدات المنقذة للحياة، بما فى ذلك الغذاء والماء ومواد الإغاثة.

وأوضحت المفوضية أنها تواصل سعيها للحصول على دعم المجتمع الدولى لحكومة السودان الانتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع فى دارفور، مشيرة إلى أن استعادة الأمن سيكون أمرًا أساسيًا نحو بناء السلام.


الامم المتحدة

لاجئين

نازح

سوريا

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