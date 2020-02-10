الأسهم الأوروبية تهبط وسط ضبابية بفعل الفيروس التاجى

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروية اليوم الاثنين، مع تأثر المعنويات بالمخاوف حيال الأثر الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجى، وبعد موجة صعود الأسبوع الماضى.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3 %، وتصدر مؤشر قطاع الترفيه والسفر الخسائر.

وفي حين استأنفت الشركات الصينية العمل بعد إجازة ممددة، مع رفع السلطات بعض القيود المتعلقة بالفيروس، فإن طفرة في حصيلة الوفيات إلى أكثر من 900 أبقت على بواعث القلق.

كان ستوكس 600 شهد الأسبوع الماضي أفضل أسبوع له في ثلاثة أشهر بفضل الأداء القوي لأسهم البنوك بعد نتائج قوية للربع الرابع.

وهبطت الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، 0.2% بفعل أداء ضعيف لأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الموارد الأساسية.