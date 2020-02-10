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الأزهر يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة والشرطة فى إحباط هجوم إرهابى بشمال سيناء

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:31 م
الأزهر يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة والشرطة فى إحباط هجوم إرهابى بشمال سيناء مشيخة الازهر الشريف
كتب لؤى على

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أشاد الأزهر الشريف بالموقف الرجولى من أبطالنا ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة إثر إحباطهم لهجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 عناصر إرهابية، وبعزيمة وإصرار قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية على استمرار الجهود فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره. 
 
وجدد الأزهر دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أن هذه التنظيمات التي تقوم بتُجَيِّشُ الشباب، وتدريبه، والدفع به للقتل والقتال، ما هى إلا جماعات إرهابية مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، داعيا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.
 
وتقدم الأزهر  بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء الواجب الوطنى من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا أثناء عملية التصدي للهجوم الإرهابي الآثم، سائلًا الله - تعالى- أن یتغمدهم بواسع رحمته، وأن یمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 

وكان قد أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ببسالة أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 إرهابيين، والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وثمَّن تصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.

وعلَّق مرصد الإفتاء اليوم الاثنين على بيان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الذى أعلن فيه نجاح أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران جُرح واستشهد ضابطان وخمس درجات أخرى. وأكد البيان استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية ومواجهة مخططاتها الخبيثة حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

 


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