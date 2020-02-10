الأركان العامة اليونانية: تحليق طائرتين تركيتين فوق جزيرتين بدون إذن

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أعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطنى اليونانى، اليوم الاثنين، أن طائراتين مقاتلتين تركيتين من طراز "إف-16" حلقتا بدون إذن فوق جزيرتى ليبسوى وأركوى بجنوب شرق اليونان، وذكرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطنى اليوناني، فى بيان نقلته صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية، أن الطائرتين دخلتا منطقة معلومات الطيران فى أثينا فى حوالى الساعة العاشرة ونصف من صباح اليوم بدون تقديم خطة طيران مسبقة واعترضت طائرات يونانية، الطائرتين التركيتين تمشيًا مع قواعد الاشتباك الدولية.

وكان رئيس الوزراء اليونانى كيبرياكوس ميتسوتاكيس، قد رحب فى وقت سابق، بقرار فرنسا إرسال سفن حربية إلى شرق البحر المتوسع مع تصاعد المواجهة مع تركيا بشأن احتياطى الطاقة الإقليمى.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه مع تزايد التوتر بين أثينا وأنقرة وتسببه فى حالة من القلق الدولى، وصف رئيس الوزراء اليونانى السفن بأنها ضامنة للسلام.

وقال ميتسوتاكيس، بعد أن أجرى محادثات فى باريس مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات فى شرق البحر المتوسط هو من خلال العدالة الدولية، مضيفا أنت اليونان وفرنسا تنتهجان إطارا جديدا للدفاع الإستراتيجى.

وكان رئيس الوزراء اليونانى فى العاصمة الفرنسية فى زيارة تهدف إلى حشد الدعم من الاتحاد الأوروبى فى الوقت الذى تغلبت فيه العلاقات العدائية مع تركيا على جميع القضايا الأخرى على جدول أعمال حكومته التى تولت قبل نحو سبعة أشهر.

وكان ماكرون قد تعهد بأن تعزز فرنسا صلاتها الإستراتيجية مع اليونان، واتهم تركيا ليس فقط بدعم التورتات الإقليلمة ولكن بالفشل فى الالتزام المسار الذى وعدت به فى ليبيا التى تمزقها الحرب.

وقالت الجارديان إن التحالف اليونانى الفرنسى يعزز ما يسميه المسئولون فى أثنينا بالدفعة الدبلوماسية لمواجهة العداء التركى فى البحر المتوسط.

وكان وزير الدفاع اليونانى نيكوس باناجيوتوبولوس قد حذر مؤخرا من أن القوات المسلحة تدرس كل السيناريوهات حتى التدخل العسكرى فى وجه العدوان القادم من أنقرة.