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اعراض الانيميا عديدة منها الشعور بالتعب وعدم التركيز

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:00 ص
اعراض الانيميا عديدة منها الشعور بالتعب وعدم التركيز الأنيميا
كتبت فاطمة خليل

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الأنيميا أو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو مرض يتطور عندما لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو يكون تركيز الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء منخفضًا للغاية، والهيموجلوبين هو البروتين الذي يحتوي على الحديد في خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم، عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء أقل من المستويات الطبيعية، فإن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين من أجل أداء صحي، وهو ما يسبب أعراض الأنيميا، وفقًا لموقع "Live science".

اعراض الانيميا 2
اعراض الانيميا 

الانيميا

الأنيميا أو فقر الدم هو أكثر أمراض الدم شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يصيب حوالي 3 ملايين أمريكي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت الدكتورة نانسي برلينر، رئيسة قسم أمراض الدم في مستشفى بريجهام ومستشفى النساء في بوسطن، إن مصطلح فقر الدم هو مصطلح واسع يمثل عدة مئات من الحالات المختلفة - بعضها بسيط ومعالج، والبعض الآخر خطير للغاية.

وقالت برلينر إن هناك 3 أسباب لإصابة الناس بفقر الدم: إما أن جسمهم لا يستطيع إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، أو أن هناك شيئًا ما يدمر خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع من أن يتمكن الجسم من إنتاج أخبار أو فقدان الدم (من فترات الحيض، أو الاورام الحميدة في القولون أو قرحة المعدة ، على سبيل المثال) أكبر من إنتاج خلايا الدم.

اعراض الانيميا
اعراض الانيميا

اعراض الانيميا
 

أعراض الأنيميا عديدة وأبرزها ما يلى:

الأشكال الخفيفة لفقر الدم قد لا تسبب أي أعراض، عندما تحدث علامات وأعراض فقر الدم، قد تشمل ما يلي:

- الشعور بالتعب والضعف.

-جلد شاحب.

- ضيق في التنفس، خاصة عند التمرين.

-برودة اليدين والقدمين.

-إغماء أو دوخة

-زيادة العطش

-نبض سريع.

- التنفس السريع.

-تشنجات أسفل الساق.

-مضاعفات القلب (إيقاعات القلب غير الطبيعية، انتفاخ القلب، تضخم القلب).

تشخيص الأنيميا
 

إن خطر الإصابة بالأنيميا أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والاضطرابات المعوية والأمراض المزمنة والالتهابات، حيث أن النساء اللائي يعانين من الحيض أو الحامل عرضة أيضًا للاضطراب.

يزداد خطر الإصابة بفقر الدم مع تقدم العمر، وحوالي 10٪ إلى 12٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا يعانون من فقر الدم.

والأنيميا ليست جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، لذا يجب التحقيق في السبب عند تشخيصه، قد يصاب كبار السن بفقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة ، مثل السرطان أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة النزيف غير الطبيعي، والعديد من الأشخاص لديهم خطر متزايد للإصابة بفقر الدم:

-النساء مع غزارة الدورة الشهرية.

-النساء الحوامل.

-الأطفال الصغار والمراهقين، وخاصة أثناء طفرات النمو.

-الناس فوق سن 65.

-اتباع نظام غذائي مع عدم كفاية الحديد وحمض الفوليك أو فيتامين B12.

-الأشخاص الذين يعانون من نزيف داخلي من قرحة المعدة أو الاورام الحميدة في القولون.

-الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الدم الوراثية، مثل فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا.


اعراض الانيميا

الانيميا

علاج الانيميا

الانيميا وفقر الدم

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