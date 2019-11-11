تعرف على أعراض نقص الحديد.. أبرزها الصداع وضيق التنفس

كتبت هند عادل

الحديد من العناصر الهامة لصحة الجسم، ذلك لأن الحديد ضروري لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، إذا كان هناك نقص فى هذا العنصر الهام فلن تكون هناك كمية كافية من الهيموجلوبين ، فلن تحصل الأنسجة والعضلات على كمية كافية من الأكسجين وتكون قادرة على العمل بفعالية هذا يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم.

على الرغم من وجود أنواع مختلفة من فقر الدم ، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو الأكثر شيوعًا وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday".

تشمل الأسباب الشائعة لنقص الحديد عدم كفاية تناول الحديد بسبب سوء أو مرض التهاب الأمعاء ، أو زيادة الاحتياجات أثناء الحمل وفقدان الدم خلال فترة الدورة الشهرية أو النزيف الداخلي.

أيا كان السبب، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى أعراض سيئة يمكن أن تؤثر على نوعية الحياة، ويشمل ذلك ضعف الصحة والتركيز وإنتاجية العمل.

تختلف علامات وأعراض نقص الحديد اعتمادًا على شدة فقر الدم ، ومدى سرعة تطوره ، والعمر والحالة الصحية الحالية في بعض الحالات ، لا يعاني الأشخاص من أي أعراض.

فيما يلي علامات وأعراض لنقص الحديد



1. التعب المستمر



الشعور بالتعب الشديد هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص الحديد ، حيث يصيب أكثر من نصف المصابين بالنقص ، يحدث هذا لأن الجسم يحتاج إلى الحديد لصنع بروتين يسمى الهيموجلوبين ، والذي يوجد في خلايا الدم الحمراء، يساعد الهيموجلوبين على حمل الأكسجين حول الجسم.

عندما يكون الجسم لا يحتوي على كمية كافية من الهيموجلوبين ، يصل كمية أقل من الأكسجين إلى الأنسجة والعضلات، مما يحرمهم من الطاقة.

2. الشحوب



تعد البشرة الشاحبة والجفون السفلية الشاحبة من العلامات الشائعة الأخرى لنقص، يمنح الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء الدم بلون أحمر ، لذا فإن المستويات المنخفضة خلال نقص الحديد تجعل الدم أقل احمرارًا لهذا السبب يمكن أن تفقد البشرة لونها الصحي والوردي عند الأشخاص المصابين بنقص الحديد.

يمكن أن يظهر هذا الشحوب عند الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد في جميع أنحاء الجسم ، أو يمكن أن يقتصر على منطقة واحدة ، مثل الوجه واللثة وداخل الشفاه أو الجفون السفلى وحتى الأظافر .

3. ضيق في التنفس



يمكن الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين حول الجسم، عندما يكون الهيموجلوبين منخفضًا في الجسم أثناء نقص الحديد، ستكون مستويات الأكسجين منخفضة أيضًا هذا يعني أن العضلات لن تحصل على كمية كافية من الأكسجين للقيام بأنشطة طبيعية ، مثل المشى نتيجة لذلك ، سوف يزيد معدل التنفس لرغبة الجسم فى الحصول على الأكسجين.

4. الصداع والدوار



هذا العرض هو الأقل شيوعًا من الأعراض الأخرى وغالبًا ما يقترن بالدوار ، لأن نقص الحديد تعني المستويات المنخفضة من الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء أنه لا يمكن وصول كمية كافية من الأكسجين إلى المخ، نتيجة لذلك ، يمكن أن تتضخم الأوعية الدموية في الدماغ ، مما تسبب في الضغط والصداع.