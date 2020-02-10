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"استعلامات أسوان" تنظم ندوة عن تأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.. صور

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:32 ص
"استعلامات أسوان" تنظم ندوة عن تأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.. صور جانب من الندوة
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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نظم مركز إعلام أسوان التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، الاثنين، ندوة حول تأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار الاهتمام بهذه الشريحة المهمة فى المجتمع المصرى، وشارك فى الندوة عدد من الطلاب وأولياء الأمور لذوى الإعاقة، وحاضر فيها زياد يس، مدير مكتب تأهيل ذو الإعاقة بالشباب والرياضة بمحافظة أسوان.

وقالت مها محمد خليل، مدير مركز إعلام أسوان، إن الندوة ألقت الضوء على أهمية التأهيل والتدريب والتشغيل للأشخاص المعاقين بهدف دمجهم فى المجتمع واستثمار طاقاتهم المعطلة ، علاوة على إبراز الدور الذى يجب أن تقوم به المؤسسات المختلفة لاستيعاب ذوى الإعاقة وتشغيلهم فى كافة مجالات العمل.

وأضاف أشرف محمود عبد الرازق، مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر، أن الندوة أوصت بضرورة رفع الوعى المجتمعى بذوى الاحتياجات الخاصة، وتأسيس مركز متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة لتدريبهم على الصناعات اليدوية، وإنشاء وكالة الاعتماد والجودة ومركز للرعاية لتقليل عدد ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير سبل الإتاحة لذوى الإعاقة حتى يمارسوا حياتهم بطريقة طبيعية.

وفى سياق آخر، استعدت مديرية الشئون الصحية بأسوان لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من تركيب اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى شوارع وميادين مدينة أسوان, بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان، حيث قام فريق الوقائى بإدارة أسوان الصحية تحت إشراف الدكتور نجيب نجيب، مدير الوقائى بإدارة أسوان الصحية, بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان, لتركيب اللافتات فى شوارع مدينة أسوان الرئيسية والفرعية.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020.

جانب من الندوة (1)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (2)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (3)
جانب من الندوة 

 

لافتات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
لافتات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

 


الهيئة العامة للاستعلامات

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