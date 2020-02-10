استجابة لـ"سيبها علينا".. محافظ أسوان يعلن عن مشروع لتطوير الطريق الصحراوى

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، اجتماعًا باللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ومديرى الجهات التنفيذية، كشف خلاله عن أنه تم التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى اللواء حسام الدين مصطفى، لطرح مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل أسوان الصحراوى الغربى، بعد أن شهدت هذه المنطقة حوادث متكررة، جاء ذلك استجابة لمبادرة "اليوم السابع" "سيبها علينا".

وحول تفاصيل المشروع، أوضح محافظ أسوان، أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة 20 كم من الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتبدأ مسافة المشروع من كمين غرب أسوان وحتى مشروع الطاقة الشمسية، ويشمل مشروع التطوير رفع كفاءة الطريق من خلال وضع علامات إرشادية ومرورية فوسفورية، مع حواجز نيوجرسى، كما يشمل المشروع تكثيف الكمائن المتحركة للمراقبة بالرادار، وسيتم إدراج إنارة بعض المناطق الخطرة التى بها منحنيات ومرتفعات ومنخفضات ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة القادمة للوحدات المحلية من أجل توفير كافة سبل الأمان.

وفى سياق متصل، أعلن محافظ أسوان، عن أنه سيتم إيفاد لجنة لمعاينة المواقع المقترحة لإنشاء ميناء نهرى لنقل المواد المحجرية بالصنادل النيلية إلى القاهرة لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطريق الصحراوى الغربى وأيضًا الزراعى الشرقى مما يحد من الحوادث المرورية، وأيضًا تلافى تهالك الطرق وشبكات البنية التحتية.

وأضاف اللواء عطية، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة مع الاستعانة بدراسات فنية من كلية الهندسة بجامعة أسوان، وأيضًا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك من أجل التنسيق لتحقيق هذا الغرض وعرض التصور العام للميناء الجديد والذى سيقع شمال كوبرى أسوان الملجم بحوالى 1 كم، كما أنه سيقع على مساحة 84 ألف م2 بواجهة على النيل بطول 700 م2.

ووجه مدير الهيئة العامة للطرق والكبارى بمراجعة كافة المطبات الموجودة على الطريق الزراعى الشرقى لإزالة المطبات العشوائية منها وإعادة كفاءة المطبات الضرورية التى تقع أمام المدارس والتجمعات السكنية وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقع تزايدها أثناء فترة تنفيذ أعمال تطوير الطريق الصحراوى الغربى.

وكان القارئ محمد جبريل، أرسل شكوى لخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، من تهالك طريق أسوان الصحراوى الغربى ويطالب برصفه، وقال فى شكواه: "نعانى من تهالك طريق أسوان الصحراوى الغربى الأمر الذى يؤرقنا كثيرًا ولايستطيعون السير على هذا الطريق المتهالك"، وناشد القارئ المسئولين ضرورة حل المشكلة ورصف الطريق رأفة بحال الأهالى بسبب كثرة الحوادث.